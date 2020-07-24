24 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 İleri Üçlü
00:30 Süper Lig Özetler
01:00 TFF 1. Lig Özetler
01:30 İngiltere Premier Lig Özetler
02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
02:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
02:30 Spor Artı
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:00 İNGİLTERE PREMİER LİG FUTBOL KARŞ.
04:00 Hedef Süper Lig
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:40 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 2019-2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:00 La Liga Özetler
06:25 Efsanelerin İzinde
06:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 TFF 1. Lig Özetler
08:00 Manchester United - Chelsea
08:00 İlk Baskı
08:30 Arsenal - Manchester City
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:00 Spor Bülteni
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
16:30 İngiltere Premier Lig Özetler
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:30 Süper Lig Özetler
20:00 İngiltere Premier Lig Özetler
20:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
20:30 Süper Lig Özetler
21:00 Dakika Skor
21:00 Hedef Süper Lig
22:40 Stadyum
23:00 Spor Artı