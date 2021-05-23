24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sinemaseverlerle buluşuyor - Son Dakika

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sinemaseverlerle buluşuyor

23.05.2021 13:31
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sinemaseverlerle buluşuyor, System.String[]

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27 Mayıs Perşembe günü başlayacak.

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27 Mayıs Perşembe günü başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24'üncüsü düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27 Mayıs-11 Haziran arasında Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl çevrim içi yapılan festival, bu yıl 27 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde çevrim içi gösterimlerle gerçekleştirilecek. Festival, 4 Haziran-11 Haziran tarihlerinde ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve CerModern Açık Hava Sineması'ndaki gösterimlerle devam edecek.

Festival, 27 Mayıs Perşembe saat 11.00'de Ankara Kent Konseyinin ev sahipliğinde Gençlik Parkı'nda düzenlenecek basın toplantısıyla başlayacak. Toplantı, ABB TV'de canlı yayınlanacak.

Ankara Kent Konseyinin paydaşlarından biri olan Uçan Süpürge Vakfı tarafından 1998'den beri düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivali olma özelliğine sahip etkinlikte, dünyaca ünlü kadın yönetmenlerin eserleri tanıtılacak, kadının çağdaş dünyadaki önemi ve değerini vurgulayan filmleri sanatseverlerle buluşturacak.???????

"Araftan Çıkmak" temasıyla düzenlenen festivalin sinemadaki kadın emeğinin önemini vurgulamak ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verdiği ödüller, 4 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Bu yıl onur ödülleri oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay'a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu-şarkıcı Ayta Sözeri, oyuncu Demet Evgar, müzisyen Ekin Fil ile Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün'e, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Ahsen Eroğlu'ya verilecek.

Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Uçan Süpürge, Ankara, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sinemaseverlerle buluşuyor - Son Dakika


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