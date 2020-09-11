240 BİN DOLARINI TELEFON DOLANDIRICILARINA KAPTIRDI - Son Dakika

240 BİN DOLARINI TELEFON DOLANDIRICILARINA KAPTIRDI

İSTANBUL'da telefon dolandırıcıların son kurbanı makine mühendisi N.D. adlı kadın oldu.

İSTANBUL'da telefon dolandırıcıların son kurbanı makine mühendisi N.D. adlı kadın oldu. N.D.'nin dolandırıcılara verdiği 240 bin dolar seri numaları sayesinde bulunurken 3 kişi tutuklandı.

Telefon dolandırıcıları geçtiğimiz pazartesi günü, Ataşehir'de oturan Makine Mühendisi N.D. adlı kadını aradı. Kendisini polis olarak tanıtan telefondaki kişi, N.D.'nin adına FETÖ'nün banka hesabı açtığını, bu hesaplar üzerinden başka kişileri dolandırdığını söyledi. N.D.'nin paniğe kapılmasını fırsat bilen dolandırıcı bu kez adına 3 hat açıldığını bunlar üzerinden de dolandırıcılık yapıldığını söyledi.

Telefondaki dolandırıcı, N.D.'deki paraların seri numaralarının FETÖ elebaşının baş harfleriyle başladığını, ekibin gelerek kontrol edeceğini söyledi. Korku ve panik içinde ne yapacağını şaşıran N.D., telefondaki kişinin talimatlarına uymaya başladı. N.D. paraları gelen kişiye gösterip evine götüreceğini düşünüyordu. Makine mühendisi kadın, İçerenköy'de kurye ile buluştu. Aracının içinde, "Bakın F.G .ile başlamıyor" dediği anda araca binen kişi paraları çantaya koyarak kaçtı. N.D, peşinden gitmek istedi ancak başaramadı. 240 bin dolarını yani yaklaşık 1 milyon 800 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran N.D. hemen polisi arayarak yardım istedi.

KUYUMCU BABA OĞUL GÖZALTINA ALINDI

N.D.'nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis, parayı alan kişinin Ü.T. adlı kişiye parayı teslim ettiğini belirledi. Ü.T. evinde gözaltına alınırken, üzerinden N.D.'ye ait 1700 dolar çıktı. Ü.T.'nin paranın geri kalanını Kapalıçarşı'da bir dövizciye bıraktığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine döviz bürosuna baskın düzenlendi. Döviz bürosu sahibi İ.B.B. gözaltına alındı. Döviz bürosunda seri numaralarından tespit edilen N.D'.ye ait 19 bin 900 dolar bulundu. Döviz bürosu görüntüleri incelendiğinde, İ.B.B'nin paranın 200 bin dolarını, Kapalıçarşı'daki başka bir döviz bürosu üzerinden altın alarak Şanlıurfa'daki babası M.B, adlı kuyumcunun firmasına kıymetli kargo olarak gönderdiği tespit edildi. N.D,'nin parasıyla çevrilen 3 külçe altının yanı sıra, dolandırıcılıktan elde edildiğine yönelik şüphe bulunan birer kiloluk 9 külçe altının da gönderilenler arasında olduğu saptandı. Aracı olarak kullanılan döviz bürosunda da N.D.'ye ait 200 bin dolar ele geçirildi. İstanbul polisi, Şanlıurfa polisiyle temasa geçerek kargo ile gönderilen 681 bin dolar değerinde birer kiloluk 12 külçe altına el koydurdu. Altınlardan 3 külçenin N.D.'den alınan parayla alındığı, diğer 9 külçenin de başka bir dolandırıcılık olayından elde edildiğine yönelik kuvvetli şüphe olması üzerine el konulduğu bildirildi. 9 külçe altının nasıl elde edildiğine yönelik polisin araştırmasının sürdüğü bildirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevkedildi.

O ANLARI ANLATTI EMNİYETE TEŞEKKÜR ETTİ

Makine mühendisi N.D., "Pazartesi sabah saatlerinde polis olduğunu söyleyen bir kişi aradı. FETÖ'ye operasyon yaptıklarını, FETÖ'nün adına hesap açtığını, hatlar açtırdığını, bunlar üzerinden dolandırıcılık yaptıklarını söylüyordu. Bende bulunan paraların baş harflerinin FETÖ elebaşının baş harfleri olduğunu, paraları incelemeleri gerektiğini söyleyip duruyordu. Ben itiraz etmek istediğim de de bana bağırıyordu. Yardım etmezsem FETÖ'ye yardım yataklık yapmış olacağımı söyleyerek beni korkutuyordu. Ben bankadan parayı alarak dışarı çıktım. Paralara baktığımda seri numaralarının F.Gb ile başlamadığını gördüm. Telefondaki kişi sürekli bağırarak talimatlar veriyordu. Aracımın içinde gönderdiği polis olduğunu söyleyen kişiyle görüşürken, paraların söyledikleri gibi olmadığını gösterirken bir anda paraları çantaya alarak kaçtı. Peşinden gitmek istedim ancak elim ayağıma dolaştı gidemedim. Yaşadığım şok ve korkuyu anlatamam. 6 saat büyük bir kabusu yaşadım. Telefonu hiç kapattırmadılar. Bu nedenle kimseyi arayıp soramadım. Yakalandıkları ve paramın kurtarıldığı için inanın çok mutluyum ama yaşadığım şokun etkisinden çıkabilmiş değilim. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

240 BİN DOLARINI TELEFON DOLANDIRICILARINA KAPTIRDI

Fetullahçı Terör Örgütü, Makine Mühendisi, Cep Telefonu, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 240 BİN DOLARINI TELEFON DOLANDIRICILARINA KAPTIRDI - Son Dakika

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