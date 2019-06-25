Son Dakika Haberleri: 2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfi
Son Dakika Genel Haber

2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfi

1 saat önce

2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfiTRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi Haldizen vadisinde bulunan 2400 rakımlı Yedi Göller'de deniz bisikleti ve zipline keyfi yaşanıyor.

2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfi
TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesi Haldizen vadisinde bulunan 2400 rakımlı Yedi Göller'de deniz bisikleti ve zipline keyfi yaşanıyor.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e yaz aylarında gelen turistlere değişik alanlarlarda hizmet veriliyor. Uzungöl merkezde, yamaç paraşütü, seyir terasından Uzungöl'ü seyretme ve bir çok sportif faaliyetler verilirken, kalabalıktan uzak ve sakin alanları seçen yerli ve yabancı turistlerlere ise farklı hizmet veriliyor. Çaykara ilçesi Haldizen vadisinde bulunan 2400 rakımlı Yedi Gölleri tercih eden turistler ise, ATV, araçlar, deniz bisikleti ve zipline keyfi yaşıyor.
2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Uzungöl, Trabzon, Çaykara, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi 8 kişinin öldüğü selde kaybolan 2 kişi, 8. günde hâlâ bulunamadı Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Sanat dünyasının acı kaybı! Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 00:19:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2400 rakımda deniz bisikleti ve zipline keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]