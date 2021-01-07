24Erzincanspor Kocaelispor maçı hazırlıklarına start verdi - Son Dakika

24Erzincanspor Kocaelispor maçı hazırlıklarına start verdi

07.01.2021 14:56
24Erzincanspor Kocaelispor maçı hazırlıklarına start verdi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz gurupta devrenin ertelenen son maçı olan Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdüren 24Erzincanspor kazanarak ilkyarıyı 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz gurupta devrenin ertelenen son maçı olan Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdüren 24Erzincanspor kazanarak ilkyarıyı 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Hafta içi oynanan 19. hafta mücadelesinde Sancaktepe sporu 5-3 mağlup eden 24Erzincanspor devrenin son maçı olan Kocaelispor mücadelesi hazırlıklarını tamamladı. Sancaktepe maçında sarı kart gören Sefa Akgün haricinde eksik bulunmuyor.

Sancaktepe maçını değerlendiren 24Erzincanspor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, maça çok hızlı başladıklarını ilk devreyi 4-1 gibi farklı üstünlükle tamamladıklarını fakat ikinci devrede takımın kısa bir süre rehavete kapılması dolayısıyla bir anda skorun 4-3 olduğuna vurgu yaparak, "Daha öncede ifade ettim. Biz gurubumuzda bir hedef belirledik. İlk hedefimiz tabi ki şampiyonluk ama olmazsa da mutlaka play offa kalmak istiyoruz. Bu yüzde küçük büyük takım ayrımı yapmadan yolumuza bakacağız. Her maç için önceliğimiz kazanmak kazanamazsak kaybetmemek" dedi.

Sancaktepe maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Sefa haricinde eksiklerinin olmadığını da söyleyen Teknik Direktör Kızıltan, "Kocaelispor gurubumuzun iddialı takımlarında aramızda çok puan farkı bulunmuyor. Dolayısıyla bizim sahamızda bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı galibiyet üzerine kurduk. İnşallah kazanmak ve 3 puan alarak ilk devreyi 38 puan ile 2. sırada tamamlamak istiyoruz. Şehir ve taraftarımız bize inansın güvensin" diye konuştu.

Ara transfer döneminin başladığını söyleyen 24Erzincanspor Sportif Direktörü Erman Kılıç ise yaptığı açıklamada, Sancaktepe maçında önemli bir galibi yet aldıklarını ve devrenin son maçı olan Kocaelispor maçını da kazanmak istediklerini belirtti.

Kılıç, "Ara transfer döneminde 3 ya da 4 oyuncu takviyesi yapmak istiyoruz. Kulüp başkanımız ve transfer komitemiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci devre maçlar daha zor geçecek, bizim gibi diğer takımlarda mutlaka takviye yapacak ve en azından play off mücadelesi yapacaklar. Bizlerde çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. İnşallah ikinci devrede de aynı başarıyı göstererek Şampiyon ya da play offa kalmak istiyoruz" dedi. - ERZİNCAN

24Erzincanspor Kocaelispor maçı hazırlıklarına start verdi
24Erzincanspor Kocaelispor maçı hazırlıklarına start verdi
24Erzincanspor Kocaelispor maçı hazırlıklarına start verdi

Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Sefa Akgün, Sarı Kart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 24Erzincanspor Kocaelispor maçı hazırlıklarına start verdi - Son Dakika Spor


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