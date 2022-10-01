25 adet suç kaydı bulunan şahıs, 20 bin liralık son soygununda kıskıvrak yakalandı

C.E. isimlişahıs Bakırköy'de bir iş yerinin deposuna girerek orada bulunan 20 bin lira olan 1 adet hilti, 1 adet matkap, 10 adet musluk ve bataryalarını çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

25 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Olay ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.E. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şahsın sorgulamasında hırsızlık ve benzeri suçlardan 25 adet suç kaydının olduğunu da tespit etti. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.