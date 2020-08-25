25 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

00:45 The Matrix Reloaded

03:00 Siyah Beyaz Aşk

04:00 5N 1K

05:37 Yabancı Damat

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Shrek: Sonsuza Dek Mutlu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 Paok - Beşiktaş

21:45 The Matrix Reloaded

23:15 Süper Magazin