25 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Leyla ile Mecnun

02:05 Makas

02:30 52 Hafta

02:55 Savaşın Efsaneleri

03:25 Tövbeler Olsun

03:45 Hangimiz Sevmedik

05:50 Aslan Ailem

06:00 Aslan Ailem

08:55 Yeşil Deniz

11:20 Tozkoparan

12:55 Hangimiz Sevmedik

13:00 Hangimiz Sevmedik

15:55 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Hükümet Kadın 2

20:00 Bizim Köyün Şarkısı

22:10 Tövbeler Olsun

22:25 Savaşın Efsaneleri

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi