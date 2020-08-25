25 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
25 Ağustos 2020 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:00 Kanıt
00:45 Kayıp Şehir
01:40 Geniş Aile
02:20 Kanıt
03:00 Çok Gezenti
03:30 Çocuklar Duymasın
04:10 Evim Şahane
05:30 Müzik
06:00 Bodrum Masalı
06:00 Hayat Şarkısı
08:15 Çocuklar Duymasın
11:00 Çalıkuşu
13:45 Adını Feriha Koydum
16:00 Yaprak Dökümü
20:00 Arka Sokaklar
23:00 Kanıt
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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