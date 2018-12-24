Son Dakika Haberleri: 17-25 Aralık Darbeye Teşebbüs Davasında 10 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi

17-25 Aralık Darbeye Teşebbüs Davasında 10 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi

53 dakika önce

25 Aralık darbeye teşebbüs davasında aralarında Yakup Saygılı ve Kazım Aksoy'un da bulunduğu 10 sanık, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 71 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

17-25 ARALIK DARBE TEŞEBBÜSÜ DAVASINDA KARAR VERİLDİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki salonda yapılan duruşmada mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı ile Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'in "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

YARGILANAN İSİMLER ARASINDA ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ DE VAR

Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç'ın dosyasının tefrik edilmesine karar veren heyet, bazı sanıkları da "silahlı terör örgütüne üye olma", "özel hayatın gizliliği" ve "usulsüz dinlenme suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:40 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
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