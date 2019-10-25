Son Dakika Haberleri: 25 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 25 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

25 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

26 dakika önce

25 Ekim 2019 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

25 Ekim 2019 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Titanların Savaşı

02:15 Sevdim Seni Bir Kere

03:05 Ufak Tefek Cinayetler

03:20 Erkenci Kuş

04:50 Kiralık Aşk

05:15 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

11:00 Erkenci Kuş

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Sevgili Geçmiş

Erkenci Kuş Dizisi, Star, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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