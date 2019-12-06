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25. Gezici Festival Sinoplu sinemaseverlerle buluştu

6 saat önce

Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 25. Gezici Festival, Sinop'ta sinemaseverlerle buluştu.

25. Gezici Festival Sinoplu sinemaseverlerle buluştu, System.String[]

Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 25. Gezici Festival, Sinop'ta sinemaseverlerle buluştu.


Sinop Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen gala ile başladı.


Çok sayıda sinema oyuncusu ve yönetmenin de katıldığı açılışta konuşan Belediye Başkanı Barış Ayhan, Gezici Festival ile bir kez daha buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.


İki gün devam edecek festival süresince ödüllü filmleri izleme fırsatı yakalayacaklarını vurgulayan Ayhan, "Tekrar böyle değerli sanatçılarla bir arada olmak bizleri son derece mutlu etti. Sanatçı arkadaşlarımız söyleşiler yapacak. Çok güzel bir iki gün geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Ayhan, Sinopluların sanatsever olduğunu belirterek, festivale gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından katılımcılar, yönetmenliğini Özkan Yılmaz'ın yaptığı "Soluk" filmini izledi.

Ankara, Sinop, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:14 Kaynak: AA
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