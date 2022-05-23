Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor - Son Dakika
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Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor

23.05.2022 10:07

Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu.

Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Oltu Çayı'na uçan otomobilde kaybolan Fevzi Bulut'u bulmak için arama ve kurtarma çalışmaları 25 gündür aralıksız sürüyor.

Erzurum ve Ankara JAK ekipleri Ayvalı Baraj gölünün tabanını adım adım tarıyorlar. Su üzerinde afat ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken JAK ekipleri 25 gündür su altında aramaları devam ediyor.

Ayvalı baraj gölünün tabanındaki ağaç ve çalılıktan dolayı arama çalışmalarına çok zor şartlarda devam ediyorlar. Gölün tabanındaki aramlar Ormanağzı köyü Sefkar mahallesinin alt tarafına kadar indiler.

Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor
Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor
Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor
Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor
Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor
Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor
Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor
Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor
Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor
Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor

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Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde Eşi ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan sürücüyü arama çalışmaları 25'inci gününde Soylu: 'Arama kurtarma çalışmaları akredite edilen sivil toplum kuruluşlarına emanet edilmiş durumda' Soylu: 'Arama kurtarma çalışmaları akredite edilen sivil toplum kuruluşlarına emanet edilmiş durumda'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaza sonrası aracıyla Oltu Çayı'na uçmuştu... Arama kurtarma çalışmaları 25. gününde devam ediyor - Son Dakika
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