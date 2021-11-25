25 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı
25.11.2021 06:42
25 Kasım 2021 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Magazin Masası
03:45 Akasya Durağı
05:00 Kırık Hayatlar
06:00 Hırsız Polis
07:00 Dadı
09:00 Akasya Durağı
11:00 Magazin Masası
13:00 Kırık Hayatlar
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Dadı
23:30 Kanıt
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