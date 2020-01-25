25 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:15 Doya Doya Moda
01:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:55 Doya Doya Moda
03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
05:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
08:30 Çook Yaşa
09:30 Gel Konuşalım
09:45 Oynat Bakalım
10:00 Şaşkın Bakkal 216
12:00 Doya Doya Moda
13:00 Hastanede Hayat
14:00 O Ses Türkiye
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
16:30 Doğduğun Ev Kaderindir
19:00 Sinema
20:00 O Ses Türkiye
23:20 Doğduğun Ev Kaderindir