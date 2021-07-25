Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Nitro Rush
02:10 Hercai
05:00 Maria ile Mustafa
08:00 Baş Belası
11:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
12:45 Şans Kapıyı Çalınca
15:30 Kalp Yarası
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika