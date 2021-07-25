25 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

25 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı

25 Temmuz 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Nitro Rush 02:10 Hercai 05:00 Maria ile Mustafa 08:00 Baş Belası 11:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 12:45 Şans Kapıyı Çalınca 15:30 Kalp Yarası 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Baş Belası

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