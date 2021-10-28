25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez İlçesine bağlı Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde yaşanan olayda, A. K. aynı odada kaldığı Z.G. ile bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı.

SESLERİ DUYAN OTEL ÇALIŞANLARI YARDIMA KOŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanında bulunan bıçak ile kız arkadaşının karın bölgesinden bıçakladı. Yaşanan sesler üzerine odaya çıkan otel çalışanları genç kadını kanlar içerisinde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.