Antalya'nın Kepez İlçesine bağlı Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde yaşanan olayda, A. K. aynı odada kaldığı Z.G. ile bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.K., yanında bulunan bıçak ile kız arkadaşının karın bölgesinden bıçakladı. Yaşanan sesler üzerine odaya çıkan otel çalışanları genç kadını kanlar içerisinde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı - Son Dakika