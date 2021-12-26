Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 G.O.R.A
03:30 Dizi
05:30 Pulsar
07:30 Çizgi Film Kuşağı
08:00 Annemizi Saklarken
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Dizi
16:00 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi
22:30 Dedemin Fişi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Aralık 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika