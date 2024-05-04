UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı

Spor

UEFA, büyük heyecana sahne olacak ve Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi radikal bir karar aldı.

14 HAZİRAN-14 TEMMUZ ARASINDA OYANANACAK

Turnuvaya katılacak takımların 7 Haziran'a kadar kadrolarını UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan turnuvada A Milli Futbol Takımımız da yer alacak.

OYUNCU SAYISINDA DEĞİŞİKLİK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO2024'te takımların kadrolarında 23 değil, 26 oyuncu yer alabilecek. Yapılan açıklamada, turnuvaya katılacak takımların 7 Haziran'a kadar kadrolarını bildirmeleri gerektiği ifade edildi.