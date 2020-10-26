26 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ekim 2020 Star Yayın Akışı
26.10.2020 06:42
26 Ekim 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Yeni Bir Ev
01:30 Sucu Kamil
02:00 Babil
03:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:00 Türk Müziği
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Medcezir
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
16:30 Yeni Bir Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
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