Son Dakika Haberleri: 26. İzmir Avrupa Caz Festivali Başladı

26. İzmir Avrupa Caz Festivali Başladı

1 saat önce

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen "26. İzmir Avrupa Caz Festivali" başladı.

26. İzmir Avrupa Caz Festivali Başladı, System.String[]
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen "26. İzmir Avrupa Caz Festivali" başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 17. Caz Afiş Yarışması Sergisi açılışının ardından gerçekleştirilen törende, yarışmayı kazanan ve afişleri sergilenen genç grafikerlere başarı ve katılım belgeleri verildi.

Davulda Ferit Odman, kontrbasta Kağan Yıldız, saksafonda Engin Recepoğulları ve piyanoda Ercüment Orkut'tan oluşan Ferit Odman Quartet'in sahne aldığı açılış konseri, müzikseverler tarafından ilgi gördü.

Festivalde 9 konser, birer jam session, seminer ve film gösterisinin yanı sıra atölyeler yer alacak.

Saksafon sanatçısı Gianni Oddi ve piyanist Alessandro Bonanno'dan oluşan Jazz Virtuoso Duo, aynı merkezde 4 Mart'ta sahne alacak.

Merkezde 7 Mart Perşembe günkü konserde ise Irina Sarbu, arkadaşları Puiu Pascu (piyano), Ciprian Parghel (kontrbas) ve Tudor Parghel (davul) 15 yıllık ortak deneyimlerini dinleyenlerine sunacak.

Festival, 20 Mart Çarşamba günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:39 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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