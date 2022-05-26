26 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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26 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

26.05.2022 06:42
26 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı

26 Mayıs 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İtalya Seri A Özetler

02:20 İngiltere Premier Lig Özetler

02:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:20 BB Erzurumspor - İstanbulspor

05:00 Futbol Aklı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:25 İngiltere Premier Lig Goller

09:45 İtalya Seri A Goller

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:50 Spor Atlası

20:00 Spor Akşamı

20:25 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka

22:30 Spor Bülteni

23:00 Aktüel Futbol

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25 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı 25 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

İngiltere Premier Lig, Spor Toto, İtalya, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 26 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 26 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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