26. uluslararası altın koza film festivali'nde sinemaya emek verenler ödüllendirildi

ADANA'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinemaya emek verenler ödüllendirildi. Berlin Film Festivali'nde 'Altın ve Gümüş Ayı' ödüllerini alan Çin sinemasının yönetmeni Xie Fei'ye 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi.

26'ıncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında açılış ve onur ödülleri gecesi Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde düzenlendi. Geceye, festivalin jürisinde görevli oyuncu ve yönetmenler, Türk Sineması'nın tanınan yüzleri ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Altın Koza Film Festivali'nin Cannes Film Festivali'nden sonra çok önemli bir yerde olduğunu belirterek, "Ben Cannes Film Festivali'nden sonra Adana Altın Koza Film Festivali derim. Ben taze bir belediye başkanıyım. Öncesinde Seyhan ilçe belediye başkanıydım. Altın Kozayı çok önemsiyoruz. En güzeli olsun istedik, size yakışanı istedik. Yönetim kurulunu sanatçılardan seçtik. Hiçbiri de kırmadı bizi. Bundan sonra Altın Koza, başka bir altın koza olacak. Adana her halükarda kültür ve sanata çok önem veriyor. Kültür ve sanat barış demektir. Bir yerde kültür ve sanat yoksa barış yok demektir. Sinema gibi, sanat gibi çok değişik insanları spordan sonra bir araya ne var. Hiç olmadığı kadar sanata ve sinemaya destek vereceğiz. Her zaman yolumuz Mustafa Kemal Atatürk yoludur. Oda sanata çok önem verir" dedi.

KÜLTÜR-SANAT BÜTÇELERİNİ ARTTIRMALIYIZ

Tiyatro oyuncusu Serra Yılmaz ise kültür ve sanatın dünyayı kurtaracağını kaydederken, şunları söyledi:

"Sizler ekranda sadece bizi görüyorsunuz ama biz oralara gelene kadar çok insanın büyük emeği geçiyor. Bu festivale bir sürü emek veren arkadaşlarımız var. Bu festivalin bir sürü görünmeyen kahramanı var. Festivalimiz dünya için çok parlak bir dönemde yer almıyor. Hem dünya hem de ülkemiz için ama ben şuna inanıyorum ki, dünyayı sadece ve sadece kültür ile sanat kurtarabilir. Bu dönemlerde kültür ve sanat bütçelerini kısmak değil arttırmak gerekiyor. Sinemayı sevdiğiniz bize destek olduğunuz için gönülden teşekkür ediyorum. Umarım Adana Altın Koza Film Festivali yıllarca sürer, uzun ömrü olsun. Sinemayı bir şenlik olmaya devam ettirelim."

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Konuşmaların ardından Türk Sineması'na katkıda bulunan sanatçılara ödüller verildi. Orhan Kemal Emek Ödülleri, makyaj sanatçısı Derya Ergün ve görüntü yönetmeni Erdoğan Engin'e verildi. Berlin Film Festivali'nde Altın ve Gümüş Ayı ödüllerini alan Çin sinemasının yönetmeni Xie Fei'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.