27 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Aile Babası

00:45 Geçmiş Günler

02:15 Yatıya Misafirim Var

02:45 Yeni Nesil Ajan 2

04:30 Küçük Ağa

06:30 Sihirli Annem

06:30 İyi Aile Babası

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

14:00 Set Ekstra

14:30 Sevimli Yunus

16:00 Çarkıfelek

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

20:00 Kod Adı: Angel

22:30 Çok Güzel Hareketler 2

22:45 Yeni Nesil Ajan 2