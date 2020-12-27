27 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

27 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
27.12.2020 06:42
27 Aralık 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 İyi Aile Babası
00:45 Geçmiş Günler
02:15 Yatıya Misafirim Var
02:45 Yeni Nesil Ajan 2
04:30 Küçük Ağa
06:30 Sihirli Annem
06:30 İyi Aile Babası
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
14:00 Set Ekstra
14:30 Sevimli Yunus
16:00 Çarkıfelek
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Çok Güzel Hareketler 2
22:45 Yeni Nesil Ajan 2
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