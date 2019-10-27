Son Dakika Haberleri: 27 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 27 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

27 Ekim 2019 Star Yayın Akışı

1 saat önce

27 Ekim 2019 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

27 Ekim 2019 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sevgili Geçmiş

02:45 Dünyanın En Güzel Kokusu

04:15 Türk Müziği

05:15 Kiralık Aşk

07:00 Yüksek Sosyete

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:15 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:30 Sevgili Geçmiş

15:30 Benim Tatlı Yalanım

18:45 Star Haber

20:00 Büyük Baskın

22:15 Büyük Baskın

Sevgili Geçmiş Dizisi, Star, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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