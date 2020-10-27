27 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Beypiliç Boluspor – Menemens

05:05 Beypiliç Boluspor – Menemenspor

05:30 Teknik Analiz

06:45 Süper Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

16:00 Gündem Futbol

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

17:30 Spor Merkezi

18:00 Spor Merkezi

18:55 Akhisarspor - Bursaspor

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:45 TFF 1. Lig Özetler

20:50 Süper Lig Özetler

21:00 Futbol Anadolu

21:00 Stadyum