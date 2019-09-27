Son Dakika Haberleri: 27 eylül cuma dha spor gündemi
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27 eylül cuma dha spor gündemi

38 dakika önce

Guilherme: Ligi en üstte bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"Sergen hocayla çok mutluyum" "Bazı oyuncuların fedakar olması lazım""Önemli olan takımın kazanması""Elimden gelen her şeyin iyisini yapacağım" Melih Mahmutoğlu: Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak"Zorlu bir süreç...

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Guilherme: Ligi en üstte bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız
"Sergen hocayla çok mutluyum"
"Bazı oyuncuların fedakar olması lazım"
"Önemli olan takımın kazanması"
"Elimden gelen her şeyin iyisini yapacağım"

Melih Mahmutoğlu: Hedefimiz sezona en iyi şekilde hazırlanmak
"Zorlu bir süreç bizi bekliyor"
"Hepsi EuroLeague'de kendini kanıtlamış, kaliteli oyuncular"
"Umarım Obradovic uzun seneler Fenerbahçemize hizmet etmeye devam eder"

SÜPER LİG
20.30 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor

GALATASARAY
Sarı kırmızılı takım, derbinin son hazırlıklarını yapacak.

FENERBAHÇE
Sarı lacivertli ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını noktalayacak.

BEŞİKTAŞ
11: 30 Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR
11.00 Başkan Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI
Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak. Yasmani Copello 400 metre engelli, Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç 3000 metre su engel seçme, üç adımda Necati Er, maratonda Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik mücadele edecek.
18.55 - Özlem Kaya (3000m su engelli, 1. seri)
19.11 - Tuğba Güvenç (3000m su engelli, 2. seri)
19.25 - Necati Er (Üç adım atlama B Grubu)
21.07 - Yasmani Copello (400m engelli, 5. seri)
23.59 - Fadime Suna-Çelik ve Elvan Abeylegesse (Kadınlar maraton)


Melih Mahmutoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
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