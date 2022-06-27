Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer Günlüğü
02:00 Yunanistan - Türkiye
03:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme
04:55 Spor Takvimi
05:00 Transfer Günlüğü
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 2021 - 2022 Sezonu Derleme
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:55 Türkiye - İtalya
22:00 Spor Bülteni
22:55 Yunanistan - Türkiye
Son Dakika › TV › 27 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika