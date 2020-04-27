27 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Inter Goller
01:00 Almanya - İtalya
01:15 2018 Dünya Kupası Özetler
01:30 İspanya - Fransa
02:40 Siyah Beyaz Anılar
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Türkiye - Andorra
03:10 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
03:40 Siyah Beyaz Anılar
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Portekiz - İspanya
04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
05:05 İspanya - İtalya
06:20 Süper Lig Özetler
06:50 Kamu Spotu: Evde Spor
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:00 Almanya - İtalya
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 La Liga Özetler
08:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:50 Kamu Spotu: Evde Spor
08:55 Hava Durumu
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Fransa - Güney Afrika
11:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Kamu Spotu: İşte Spor
12:00 Jül Rime Kupasının Gizemi
12:15 İtalya - Şili
12:25 Süper Lig Özetler
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Türkiye - Andorra
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 2018 Dünya Kupası Özetler
16:00 Almanya - İtalya
16:00 Brezilya - İskoçya
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Ana Haber
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:35 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
19:00 Nostaljik Maçlar
19:55 Kamu Spotu: Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 İspanya - İtalya
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
22:55 Kamu Spotu: Evde Spor
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 İspanya - Nijerya