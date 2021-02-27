27 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Kardeşlerim

01:35 Kardeşlerim

03:20 Kırgın Çiçekler

04:00 Bir Zamanlar Çukurova

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Kardeşlerim

13:00 Gün Ortası

13:30 Sihirli Kızlar

13:30 Kuruluş Osman

14:00 Beni Bırakma

15:30 Kardeşlerim

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

20:00 Kardeşlerim

23:50 Kardeşlerim