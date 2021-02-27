27 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

27 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı
27.02.2021 06:42
27 Şubat 2021 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Kardeşlerim
01:35 Kardeşlerim
03:20 Kırgın Çiçekler
04:00 Bir Zamanlar Çukurova
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Kardeşlerim
13:00 Gün Ortası
13:30 Sihirli Kızlar
13:30 Kuruluş Osman
14:00 Beni Bırakma
15:30 Kardeşlerim
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
20:00 Kardeşlerim
23:50 Kardeşlerim
Son Dakika Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu "Erkeklerin görüntülerini mi izliyorsun?" diyerek eşini yumrukladı Dolar fırlayınca Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Merkez Bankası Başkanı'na yüklendi: Umarım anlamıştır