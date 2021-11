27 yaşında hayatını kaybeden Amy Winehouse'un eşyaları bağımlılık sorunları olan gençler için müzayede de satılacak - Son Dakika

2011 yılında evinde ölü bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un kişisel eşyaları, bağımlılık sorunları olan gençlere yardım için açık artırmaya çıkarıldı. Winehouse'un mülkünden eşyaların satıldığı açık artırmayla yaklaşık 800 üründen 4 milyon dolardan fazla gelir elde edildi.

ORJINAL FİYATIN 16 KAT FAZLASINA SATILDI

BBC'nin haberine göre, Los Angeles'taki Julien's Müzayede satışında, sanatçının son sahne performansı sırasında giydiği elbise 243 bin dolardan yani yaklaşık 243 bin 363 bin TL'ye satıldı. Winehouse'un vefatından bir ay önce, Haziran 2011'de Belgrad'da giydiği boyundan askılı mini elbise tahmini orijinal fiyatının 16 katına alıcı buldu.

SOKAK TABELASI DA 19 BİN DOLARA VERİLDİ

Şarkıcının İngiliz kadın solo sanatçı ve İngiliz albüm ödüllerini kazandığı 2007 Brit Ödülleri'nde taktığı kalp şeklindeki kırmızı deri Moschino marka çanta müzayede öncesi tahminin 13 katı olan 204 bin 800 dolar getirirken, Dolce & Gabbana marka elbisesi, rehber fiyatının 30 katı olan 150 bin dolara satıldı. Winehouse'un ölümünden sonra anısına el yazısıyla notların yazıldığı, üzerinde "Camden Meydanı" yazan metal bir sokak tabelası yeni sahibine 19 bin 200 dolara mal oldu.

ELDE EDİLEN TÜM GELİR BAĞIŞLANDI

Müzayedede ayrıca, Winehouse'un, Nelson Mandela'nın 90. doğum günü kutlaması için gerçekleştirdiği performansta giydiği Temperley London marka bronz-siyah tulum 121 bin dolar, pembe bale terlikleri ise 12 bin 500 ile 19 bin 200 dolar arası gelir sağladı. Satıştan toplanan tüm gelirler Winehouse'un ebeveynlerinin bağımlılık sorunları olan gençlere yardım etmek için kurduğu vakfa gidecek.

27 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Müzayedede satılan bazı öğeler, alıcılarına gitmeden önce, 26 Kasım'dan itibaren Londra'nın batısındaki Kensington'daki Tasarım Müzesi'ndeki "Amy: Beyond the Stage" sergisinde gösterilecek. "Rehab", "Back to Black", " Love is a Losing Game" gibi şarkıları ve duygulu sesiyle tanınan Winehouse, Temmuz 2011'de 27 yaşındayken Londra'nın kuzeyindeki Camden'daki evinde alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.