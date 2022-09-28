28 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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28 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

28.09.2022 06:43
28 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

28 Eylül 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol

04:00 Spor Artı

05:00 İkili Oyun

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Goller

09:55 Özel Dosya

10:00 Spor Bülteni

10:45 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:35 Belçika Pro Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:50 Hollanda Eredivisie Goller

18:00 Spor Merkezi

18:55 Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupasıfenerbahçe Beko -

21:00 Futbol Aklı

23:00 Aktüel Futbol

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Kaynak: InterSinema.com

Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 28 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 28 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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