Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol
04:00 Spor Artı
05:00 İkili Oyun
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Goller
09:55 Özel Dosya
10:00 Spor Bülteni
10:45 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:35 Belçika Pro Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Hollanda Eredivisie Goller
18:00 Spor Merkezi
18:55 Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupasıfenerbahçe Beko -
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol
Son Dakika › TV › 28 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika