28 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Buz Depremi

01:45 İçimdeki Canavar

03:30 Kuaförüm Sensin

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Tatlı Dillim

14:00 Canım Kardeşim

15:45 Pis Yedili

16:15 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Köşeyi Dönen Adam

23:45 Köşeyi Dönen Adam

23:45 İçimdeki Canavar