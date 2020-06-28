28 Haziran 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Buz Depremi
01:45 İçimdeki Canavar
03:30 Kuaförüm Sensin
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Tatlı Dillim
14:00 Canım Kardeşim
15:45 Pis Yedili
16:15 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:45 Köşeyi Dönen Adam
23:45 Köşeyi Dönen Adam
23:45 İçimdeki Canavar