28 İlde Fetö Operasyonu: 50 Gözaltı Kararı

Konya merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki rütbeli askerlerle görüşen "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 50 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Konya merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki rütbeli askerlerle görüşen "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 50 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Öte yandan, gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (Genel Müdür - Müdür - Müdür Yardımcısı - Öğretmen - Ümitçi - Ser Doktor - Doktor - Şehir Dışı talebe Mesulü (ŞDT) pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



(İHA)

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