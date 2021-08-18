28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı - Son Dakika

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 28 Şubat davasında yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce haklarında müebbet hapis cezası kararı olan Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık için tutuklama kararı çıktı.

Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in başbakan yardımcısı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla "irtica"ya karşı başlayan ordu ve bürokrasi merkezli süreç nedeniyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, yeni gelişmeler yaşanıyor. MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞLARDI Daha önce 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi bugün, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. KİMLER İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI? Cezaevine konulması için yakalama kararı çıkartılan isimler şöyle: Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

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