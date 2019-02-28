Son Dakika Haberleri: 28 Şubat Mağdurları İçin Ombudsman

28 Şubat Mağdurları İçin Ombudsman

28 dakika önce

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas, 28 Şubat'ta eğitim alanında hak ihlaline uğramış kişilere haklarının verilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu nezdinde çalışma yaptıklarını kaydetti.

28 Şubat Mağdurları İçin Ombudsman, System.String[]
28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas, 28 Şubat'ta eğitim alanında hak ihlaline uğramış kişilere haklarının verilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu nezdinde çalışma yaptıklarını kaydetti.

İlyas, o günlerin unutulmadığını, yaşanan hak ihlallerinin giderilmesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, "28 Şubat döneminde başörtülü oldukları için okuldan uzaklaştırılanların, tekrar eğitim haklarını elde etmesiyle yeni mezun olabilen bizler sahada olup mesleklerimizi yapmak istiyoruz. Bu konuda geriye dönük hak ihlalleri ile ilgili tespitler yapıp şu anda bu konuda neler yapabiliriz konusunda çalışıyoruz. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un başkanlığında çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

O dönemde yaşananların tekrar yaşanmaması için uğraş verdiklerini vurgulayan İlyas, şöyle devam etti:

"28 Şubat'ta başörtü yasağıyla birlikte ülkemiz anlamsız bir girdabın içine girdi. 10 yıl bu başörtüsü yasağıyla mücadele ettik. Başörtüsü şu anda hayal bile edemeyeceğimiz şekilde Türkiye genelinde her alanda serbest oldu. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Çünkü bize ısrarla '28 Şubat bin yıl sürecek' deniliyordu. Biz buna inandırılmıştık. Bugünlere geleceğimizi hiç düşünmüyorduk. Daha sonra kamuda ve her alanda başörtüsü serbest oldu. Bunun çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin bu kazanımları bile bizim için çok anlamlı. Bu noktada emeği, payı olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:54 Kaynak: AA

28 Şubat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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