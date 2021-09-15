28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve sanatçı Ceylan Ertem konser verdi.
Ceylan Ertem, Mimar Sinan Amfi Tiyatrosu'nda, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) eşliğinde şarkılarını seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat performans sergileyen şarkıcıya, dinleyenler cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.
Konser, Ertem'in sevilen şarkısı "Esmer" ile son buldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ceylan Ertem orkestra ile sahne aldı - Son Dakika