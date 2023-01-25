28 yıl sonra ortaya çıktı! Bu düğün Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Şahin'i bir masaya topladı - Son Dakika
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28 yıl sonra ortaya çıktı! Bu düğün Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Şahin'i bir masaya topladı

25.01.2023 13:24

Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemleriyle anılan Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Şahin'in 28 yıl sonra ortaya çıkan görüntüsü gündem oldu. 1995 yılına ait bir sünnet düğününde çekilen videoda, bir döneme damga vurmuş bu 3 ismin bir masa etrafında oturdukları göze çarpıyor.

Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, İbrahim Şahin, Sami Hoştan gibi Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemleriyle anılan isimlerin bir arada olduğu bir görüntü ortaya çıktı.

28 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ

Sözkonusu isimleri buluşturan ise 18 Ağustos 1995 tarihinde yapılan bir sünnet düğünü oldu. Düğünün Youtube'de paylaşılan kamera görüntülerine göre, kutlamanın yapılacağı mekanın kapısında karşılanan Abdullah Çatlı, yanında bulunanlarla birlikte salona yürüyor.

AYNI MASANIN ETRAFINDA OTURDULAR

Görüntülerin devamında, kutlamanın yapıldığı mekanda Abdullah Çatlı, İbrahim Şahin ve Haluk Kırcı ile Sami Hoştan'ın bir masa etrafında oturdukları görülüyor.

YORUMLAR (1)
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28 yıl sonra ortaya çıkan görüntü! İşte Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Şahin'i buluşturan düğün 28 yıl sonra ortaya çıkan görüntü! İşte Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Şahin'i buluşturan düğün

Abdullah Çatlı, İbrahim Şahin, Haluk Kırcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 yıl sonra ortaya çıktı! Bu düğün Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Şahin'i bir masaya topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 yıl sonra ortaya çıktı! Bu düğün Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Şahin'i bir masaya topladı - Son Dakika
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