29 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.

10 günlük Topuk Yaylası kampını tamamlayan Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul 'da devam edecek.

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