29 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
10 günlük Topuk Yaylası kampını tamamlayan Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.GALATASARAY10.30 Sarı-kırmızılılar, çalışmalarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR18.00 Bordo mavililer, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a konuk olacak.
YELKEN11.30 İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü - Eker Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda ilk etap heyecanı yaşanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOLCommunity Shield
18.30 Arsenal - Liverpool
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:24 - Kaynak: DHA
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