29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos tam gün mü, yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? - Son Dakika
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29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos tam gün mü, yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor?

16.08.2022 10:16
29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos tam gün mü, yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor?

29 Ağustos yarım gün mü? Sorusu, çalışan vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos tam gün mü, yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor?

29 Ağustos yarım gün mü? Sorusu, birçok kişi tarafından sıkça sorulmaktadır. 30 Ağustos herkes tarafından bilindiği üzere milli bayram olması sebebiyle resmi tatil olarak belirlenmiştir. Peki 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos tam gün mü, yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen 29 Ağustos yarım gün mü? Sorusu, birçok kişi tarafından sorulmaktadır. 29 Ağustos tarihi tam gün olarak belirlenmiştir ve resmi tatil değildir.

29 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

En çok merak edilen sorulardan bir diğeri ise 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? Sorusu oluyor. 2022 yılı için 29 Ağustos tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir.

30 AĞUSTOS TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos tarihi, milli bayram olarak seçilen günler arasında yer aldığı için resmi tatil olarak belirlenmiştir. 30 Ağustos tarihi ise 2022 yılı için Salı gününe denk gelmektedir.

30 AĞUSTOS'UN ÖNEMİ NEDİR?

30 Ağustos tarihi, sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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Son Dakika Soğuk Haber 29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos tam gün mü, yarım gün mü? 29 Ağustos hangi güne denk geliyor? - Son Dakika


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