Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
00:05 Taktik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
05:05 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
17:30 Süper Lig Özetler
17:40 Almanya Bundesliga Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:55 Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:55 Bursaspor - Eskişehirspor
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:45 Süper Lig Özetler
21:00 Futbol Anadolu
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Stadyum
22:30 İleri Üçlü
23:05 Avrupa'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika