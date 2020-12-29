29 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

00:05 Taktik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

05:05 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Merkezi

17:30 Süper Lig Özetler

17:40 Almanya Bundesliga Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:55 Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor

18:55 Bursaspor - Eskişehirspor

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:45 Süper Lig Özetler

21:00 Futbol Anadolu

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Stadyum

22:30 İleri Üçlü

23:05 Avrupa'dan Futbol