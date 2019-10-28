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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

40 dakika önce

Yürüyüşten detay görüntü Mehteran ekibinin marş söylemesinden detay Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor, System.String[]

Yürüyüşten detay görüntü

Mehteran ekibinin marş söylemesinden detay

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yürüyüş yapıldı.

Kent Meydanı'nda toplanan öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran ekibi eşliğinde Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe, Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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