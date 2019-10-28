29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Etkinliğe, Kaymakam Ahmet Arık , Belediye Başkanı Ömer Tarhan , Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Kent Meydanı'nda toplanan öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran ekibi eşliğinde Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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