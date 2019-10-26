Son Dakika Haberleri: 29 Ekim'de ekrandalar!
Son Dakika Magazin 29 Ekim'de ekrandalar!

29 Ekim'de ekrandalar!

50 dakika önce

Atakan Çelik, Cemile Canyurt, Ezgi Özyürekoğlu, Gözde Şencan ve Hilmi Deler, teve2'nin sevilen programında yarışma heyecanı yaşadı.

29 Ekim'de ekrandalar!, System.String[]

Atakan Çelik, Cemile Canyurt, Ezgi Özyürekoğlu, Gözde Şencan ve Hilmi Deler, teve2'nin sevilen programında yarışma heyecanı yaşadı.


Ali İhsan Varol'un sunumuyla ekrana gelen programın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne konuk olan ekip, kendi aralarındaki şakalaşmaları ve verdikleri esprili yanıtlarla yayın ekibini kahkahaya boğdu.


"Ali İhsan Varol'un Cemile ve Hilmi ile yıllar öncesine dayanan anısı ne? Ekipten kimler birbirine kopya verdi? Yarışmayı kim kazandı? Tüm bu sorular "Kelime Oyunu"nun 29 Ekim saat 19.45'te ekrana gelecek bölümünde yanıt bulacak.

29 ekim cumhuriyet bayramı, İhsan Varol, 29 Ekim, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Athena Gökhan, 29 Ekim kutlamaları için İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı
Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iftiralarına tepki: Bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı Sahneye derin yırtmaçlı elbisesiyle çıkan Yıldız Tilbe, frikik vermekten son anda kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 10:45:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 29 Ekim'de ekrandalar!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]