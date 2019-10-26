29 Ekim'de ekrandalar!

Atakan Çelik, Cemile Canyurt, Ezgi Özyürekoğlu, Gözde Şencan ve Hilmi Deler, teve2'nin sevilen programında yarışma heyecanı yaşadı.



Ali İhsan Varol'un sunumuyla ekrana gelen programın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüne konuk olan ekip, kendi aralarındaki şakalaşmaları ve verdikleri esprili yanıtlarla yayın ekibini kahkahaya boğdu.



"Ali İhsan Varol'un Cemile ve Hilmi ile yıllar öncesine dayanan anısı ne? Ekipten kimler birbirine kopya verdi? Yarışmayı kim kazandı? Tüm bu sorular "Kelime Oyunu"nun 29 Ekim saat 19.45'te ekrana gelecek bölümünde yanıt bulacak.