29 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Zaman Matinesi

01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:50 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:25 1'de Bugün

03:35 Tutunamayanlar

03:55 İncir Ağacı

04:55 Ömür Dediğin

05:25 Küçük Hanımefendi

07:00 Camiden Hayata

07:45 Tozkoparan

07:45 Aileler Yarışıyor

09:55 Diriliş Ertuğrul

11:00 1'de Bugün

11:10 Benim Adım Melek

12:55 Ailenin Yeni Üyesi

14:00 1'de Bugün

14:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

14:30 Tutunamayanlar

15:55 1'de Bugün

16:05 Ya İstiklal Ya Ölüm

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Şampiyon

23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm