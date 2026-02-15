3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil - Son Dakika
Yaşam

3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil

3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
15.02.2026 17:58  Güncelleme: 18:04
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya 900 TL ödeyen kadın, şaşkınlığını sosyal medyadan paylaştı. Genç kadın yaşadıklarını, "Şoktayım, bir an boşluğuma geldi. 'Bu hesap nasıl 1160 TL tuttu?' dedim. Bana, 'Bunların tanesi 300 TL' dedi. Sosyal anksiyetem olduğu için iade edemedim." sözleriyle anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir alışveriş hikayesi kısa sürede gündem oldu. Marketten 3 adet oyuncaklı çikolata alan genç kadın, kasada 900 TL'lik hesapla karşılaşınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çikolataların tanesinin 300 TL olduğunu öğrenen tüketici, o an yaşadığı şoku sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"TANESİ 300 TL"

Genç kadın, ürünlerin fiyatını duyduğunda büyük bir boşluğa düştüğünü ancak yaşadığı sosyal anksiyete nedeniyle ürünleri iade edemediğini belirtti.

"Şoktayım, bir an boşluğuma geldi. 'Bu hesap nasıl 1160 TL tuttu?' dedim. Bana, 'Bunların tanesi 300 TL" diyen kadının bu paylaşımı, kısa sürede yüksek fiyatlar ve sosyal çekinceler üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Son Dakika Yaşam 3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil - Son Dakika

    Yorumlar (13)

  • ZIPPO null ZIPPO null:
    boykot diyoruz gidip alıyorsunuz iyi olmuş. 74 7 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    hem ZİPPO hem de BOYKOT ha? 33 8
  • 889397.64 889397.64:
    sen hak etmişsin buna hanımefendi 43 5 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz Mustafa Durmaz:
    yok öyle birşey ya 30. yada 40 tl civarıdır 24 4 Yanıtla
  • y k y k:
    "Şoktayım" dan sonrasını okumadım. 7 1 Yanıtla
  • DalaVere DalaVere:
    afiyet bal şeker olsun, 1 0 Yanıtla
SON DAKİKA: 3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.