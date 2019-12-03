3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Adana, Hatay ve Osmaniye'de çeşitli etkinlikler yapıldı.

Adana'da, işaret diliyle de anlatılan etkinlikler kapsamında, Atatürk Parkı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturulmasında ve bakış açısının olumlu yönde değiştirilmesinde büyük rol oynayan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nu kutladı.

Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve onları sosyal hayatın bir parçası kılmak amacıyla, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade eden Demirtaş, kendilerinin de üzerlerine düşen görevi titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Adana'da engelli kimlik kartı sahibi 55 bin 308 vatandaşın hayatını kolaylaştıracak adımları atmaya devam ettiklerini dile getiren Vali Demirtaş, "Engelli kardeşlerimize yönelik ilimizde yürüttüğümüz çalışmaların başında, engelli evde bakım yardımı gelmektedir. Bununla birlikte kimsesiz olan ve engelli bakım merkezlerinde yatılı kalan vatandaşlarımız için de bakım ücreti ödenmektedir. Ayrıca yaşlı ve engelli kardeşlerimiz, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır. Bu yardımlarla engelli kardeşlerimize ekonomik açıdan rahat bir nefes aldırmayı hedefledik." diye konuştu.

Vali Demirtaş, insanları farklı sınıflandırmalara tabi tutmanın, ötekileştirmenin, engelli-engelsiz gibi ayrım yapmanın yaşamı zorlaştırmaktan başka bir işe yaramadığını da vurguladı.

Adana Büyükşehir Başkan Vekili Bahadır Ceyhanlı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya'nın da konuşma yaptığı etkinlikler kapsamında engellilerden oluşan halk oyunları ekibi ve bando takımı gösteri sundu.

Parktaki etkinliğin ardından programa katılanlar, Atatürk Caddesi'nden İstasyon Meydanı'na kadar Adana Büyükşehir Bandosu eşliğinde yürüyerek burada gökyüzüne güvercin bıraktı.

Bu arada yürüyüş esnasında Vali Demirtaş'ın, engelli bir kişinin tekerlekli sandalyesi iterek yardımcı olması dikkat çekti.

Mersin

Mersin'de Özgecan Aslan Meydanı'nda bir araya gelen engelliler ve kent protokolü Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte bazı engelliler bisiklet sürdü.

Beşiktaş Meydanı'nda devam eden etkinlikte engelli bireyler halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinlik sonunda gökyüzüne balon bırakıldı.

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Engelli vatandaşların tüm hizmetlerden eşit koşullardan faydalanması için çalışmalarının devam ettiği dile getiren Topkaya, "Engellilerimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, toplum hayatında varlık gösterebilmeleri, önlerindeki engellerin kaldırılması, kendilerini ifade edebilmeleri şüphesiz tüm toplumu güçlendirir. Bakanlık ve devlet olarak engelli vatandaşlarımızın herkes gibi haklarını kullanabilmeleri, onların istihdam, eğitim ve barınmalarının sağlanması, ailelerin desteklenmesi bizim asli görevimizdir." diye konuştu.

Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı ve Hatay Engelsiz Yaşamı Sevenler Derneği üyesi engelli gençleri makamında kabul etti.

Vali Doğan, kabulde yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara gereken kolaylığın sağlanması noktasında gereken çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Her insanın empati yapıp kendisini düşünmesi lazım. Tabi esas olan devletin yapması gerekenlerdir. Sizin hayatınızı kolaylaştırmak, bunun içinde ne yapılması gerekiyorsa yapmak lazım. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğümüzün bu konuda ciddi çalışmaları var. Bir takım rakamlar var ama ben o rakamları çok söylemek istemiyorum çünkü onlar bir yük değil bizim için yapılması gerekenlerdir. Bu milletin boynunun borcudur. O yüzden 'şu kadar kişiye baktık, bu kadar para harcadık' türü ifadeleri asla kullanmak istemiyorum. Biz nasıl tüm bireyler için kamu harcaması yapıyorsak engelli kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde bu hizmetlere ulaşabilmesi içinde bunları yapmamız lazım, bu yönde de gayret gösteriyoruz."

Ziyarette engelliler, kendi yaptıkları çiçek motifli bir tabloyu Doğan'a hediye etti.

Osmaniye

Osmaniye'de, Vali Ömer Faruk Coşkun ve diğer protokol üyeleri tekerlekli sandalyeye oturarak engellilerle basketbol maçı yaptı.

Kentte özel bir okulda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında engelli sporcularla protokol arasında basketbol maçı oynandı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy tekerlekli sandalyelere binerek, engelli sporculardan oluşan takımla gösteri maçı yaptı.

Vali Coşkun ve protokol, karşılaşma sonrasında sporculara karanfil ve hediye verdi.

Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellileri yalnız bırakmadıkları için protokole teşekkür etti.

Kentte engelli bilincinin oluştuğunu ifade eden Aktürk, "Engellilerimiz yaşamlarında yeni yeni sorunlarla karşılaşıyorlar. Özellikle kentimizde ulaşım noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Fakat zamanla bunların da aşılacağını düşünüyorum. Bu günde Vali bey ve protokol bizleri yalnız bırakmadılar. Engelli kardeşlerimizi mutlu ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Aktürk, hafta sonuna kadar engellilerle ilgili çeşitli etkinlikler yapılacağını belirtti.