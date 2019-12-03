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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

6 saat önce

Yürüyüşten görüntü Özel öğrencilerin gösterisinden görüntüler Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ile röportaj Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile röportaj Toplu fotoğraf çektirilmesi BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüşten görüntü

Özel öğrencilerin gösterisinden görüntüler

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ile röportaj

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile röportaj

Toplu fotoğraf çektirilmesi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı.

Ahlat Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen farkındalık yürüyüşüne kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, vatandaşlar ve engelli bireyler ile aileleri katılarak destek verdi.

Ahlat Adalet Sarayı önünden başlayan yürüyüş Ahlat Belediyesi önüne kadar devam etti.

Yürüyüş sonunda açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilerle birlikte bir farkındalık yürüyüşü yaptıklarını belirtti.

Engelli vatandaşların toplumun özel bireyler olduğunu ifade eden Kaymakam Erat, "Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Belediyemize engelli parkurları ve engelli noktaları gibi çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Eksik kalanları da birlikte yapacağız. Engellerimiz sorun olmaktan çıkacak. Bu engelleri el birliğiyle yıkacağız. Problemleri çözme noktasında herkesin destek olmasını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, bu ay ki belediye meclis toplantılarında bir gündemi engelliler için ayırdıklarını ifade ederek, "Bu kardeşlerimizin engelsiz yaşamlarını tanzim etmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymak üzere çaba göstereceğiz." dedi.

Özel öğrencilerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı

Yürüyüşün ardından Ahlat Kale Şehit Erdoğan Gökbulak İlköğretim Okulu özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında bir program düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nde ki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Daha sonra program özel eğitim sınıfında öğrenim gören engelli öğrencilerin dans, folklor, drama ve koro gösterileriyle devam etti.

İzleyenlerin oldukça beğendiği gösteriler sık sık alkışlandı.

Program Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası sponsorluğundan alınan hediyelerin protokol tarafından engellilere verilerek toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, kurum amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları, vatandaşlar ve engellilerde katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Abdulalim Mümtaz Çoban, Dünya Engelliler Günü, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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