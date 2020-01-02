3. Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri sona erdi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günleri sona erdi.

Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günlerine katılan katılımcılar, öncelikle "4 Soru 4 Cevap" programı ve Panik Radyo'ya konuk edilerek sorular sorularak cevapları alındı. Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programlara gençler yoğun ilgi gösterdi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, kültürel ve sanatsal etkinliklerine verdikleri öneme işaret ederek, "Bizim için Mardin bir gençlik şehri artık. Her zaman söylediğimiz gibi, gençlik varsa gelecek var. Bundan sonra hep yanınızda olacağız inşallah." dedi.

Yazar Hayati İnanç, tiyatro sanatçısı Altan Erkekli,NISSAN Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuba Sefayi Atalan, radyocu Serdar Gökalp ve Cem Arslan, spor yazarı Murat Murathanoğlu'nun da arasında yer aldığı çok sayıda kişi 3. Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günleri'nin konuğu oldu.