Son Dakika Haberleri: 3 Aydır Havaalanında Yaşıyor

3 Aydır Havaalanında Yaşıyor

35 dakika önce

Kırgızistan doğumlu Arlen Hadaa, 3 aydır Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Havaalanı'nda yaşıyor.

3 Aydır Havaalanında Yaşıyor, System.String[]
Kırgızistan doğumlu Arlen Hadaa, 3 aydır Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Havaalanı'nda yaşıyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Havaalanı'nda 3 aydır yaşayan Kırgızistan uyruklu Arlen Hadaa, babasının Mongolyalı, annesinin Özbekistanlı olduğu kendisinin de Kırgızistan doğumlu olduğunu ifade etti. Pasaportu ve kimlik kartı olmayan 34 yaşındaki Hadaa, bazı zorluklardan dolayı kimlik kartının çıkarılamadığını bu sebeple pasaportunun da olmadığını belirtti. Ocak ayından beri havaalanında yaşadığını söyleyen Hadaa, 2007 yılında yasa dışı yollarla Norveç'e giderek bir evlilik yaptığını ancak 2016 yılında sınır dışı edildiğini kaydetti.

"Karım ve çocuğum Norveç'te"

Norveç'ten sınır dış edilen Hadaa, Norveç'e gitmek istediğini belirterek, "Erkek kardeşim, kız kardeşim ve annem mülteci statüsü aldıktan sonra Norveç'e gitti ve Norveç vatandaşı oldu. Bende Norveç'e gittim ve evlendim. Ancak daha sonra Norveç'te doğan çocuğum ve karımla Kırgızistan'a sürüldüm. Kırgızistan'a gelir gelmez Norveçli yetkililer ailemi geri çağırdı ve ben burada kaldım. Manas Havaalanı'na geldiğimde steril bölgeyi terk etmeyi reddettim, çünkü dışarı çıkarsam Kırgızistan'dan tekrar çıkamayacağımı anladım. Ne de olsa, bir kez ayrılma izni verilen bir sertifika verildi. Beni buradan sınır muhafızları ve başkaları zorla çıkaramazlar" ifadelerini kullandı.

Hadaa, havaalanının steril bölgesindeki bankalarda uyuyarak, umumi tuvalette yıkanıyor. Hadaa, gazetecilerin yardımıyla Kırgız yetkililerinden yanıt alabileceğini ve hükümetin de Kırgızistan'dan ayrılmasına yardım edeceğine inandığını söyledi. - BİŞKEK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:07 Kaynak: İHA

Norveç, Kırgızistan, Güncel
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