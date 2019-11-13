Son Dakika Haberleri: 3 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı
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3 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı

7 saat önce

BALIKESİR'de prematüre doğan 3 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı.

3 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı, System.String[]

BALIKESİR'de prematüre doğan 3 aylık bebek için ambulans helikopter havalandı.

Prematüre doğan 3 aylık bebeğin tetkik ve tedavisinin hızlı şekilde yapılması gerektiğine karar verildi. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ankara'daki Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer buldu.

Bebeğin tedavisine zaman kaybetmeden devam edilebilmesi Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi'nden ambulans helikopter istendi. Kısa süre içinde gelen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter bebeği alarak Ankara'daki hastaneye sevki için yola çıktı.

3 aylık bebek, Ankara'daki Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.


Balıkesir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:21 Kaynak: DHA
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